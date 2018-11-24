الصادق: عودة المهدي عليه السلام بعد 14 قرناً ضد طبيعة الأشياء

قال رئيس حزب الأمة القومي وإمام الأنصار الصادق المهدي ، لدى مخاطبته الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في الجزيرة أبا بولاية النيل الأبيض أنه يعكف عن كتابة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ، وإبراز دعوته هداية للإنسانية في كل زمان ومكان .
وأضاف بالقول: سوف أبين أن ختم الرسالات معناها استخلاف الأمة ودعوة المهدي عليه السلام هي القيام بهذه الخلافة ، وتبرئة هذه الخلافة من الأزمنة والشخصية ، فعودة شخص هو ذاته بعد (14) قرناً ضد طبيعة (إنك ميت وأنهم ميتون) ولا معنى لها أن يأتي في آخر الزمان ، ومع ذلك فوظيفة إحياء الدين واجب مستمر .
وأشار الصادق إلى أن قيام الإمام المهدي بهذه الوظيفة خصوصية ، وزاد بالقول: لقد جعلتها تحرر الدعوة من أي اجتهادات مهبية ، فلا إلزام إلا بنصوص الوحي القطعية ومهيمنة على كل اجتهاد ، وفي مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم نجدد العزم على تبرئة دعوته من كل التشويهات التي لحقت بسيرته ومن أباطيل الذين أتخذوها سلماً للسلطان السياسي ، فلا شرعية في ميزان الإسلام ما لم تتوافر خمسيات حقوق الإنسان بحسب صحيفة المجهر ، بالإضافة إلى شعائر الكرامة ، الحرية ، العدالة والمساواة والسلام للناس كافة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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