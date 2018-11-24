هنية: لا مستقبل للاحتلال رغم التطبيع

الخليج 365 | فريق التحرير

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اسماعيل هنية في كلمته اليوم السبت، أمام مؤتمر الوحدة الإسلامية المنعقد في طهران، إنه لا مستقبل للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، رغم كلّ محاولات التطبيع، وشدد على أنّ إسرائيل ستبقى هي العدو الوحيد مهما حاول البعض أن يهيئ لها الاندماج.

واعتبر هنية أنّ قضية فلسطين تُجمّع ولا تفرّق، ويجب أن تظلّ حاضرة حتى في ظل الأزمات الداخلية في الدول العربية والإسلامية، وطالب ببناء تحالف قوي واستراتيجي يجمع كل القوى لمواجهة التحديات، وبتبني استراتيجية إسلامية للتصدي للمخططات الإسرائيلية خاصّة في القدس والمسجد الأقصى.

وجدد هنية التأكيد على أنّ المقاومة بأشكالها ستظل الخيار الاستراتيجي، وأنّ حركته (حماس) لن تسمح بتمرير "صفقة القرن".