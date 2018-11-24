كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الأركان البريطاني يكتشف أكبر خطر على بلاده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس الأركان البريطاني من أين يأتي أكبر خطر على المملكة المتحدة حاليا. وفي ظن رئيس أركان حرب القوات المسلحة البريطانية فإن روسيا تشكل اليوم أكبر خطر على بريطانيا وحلفائها. وكشف رئيس الأركان البريطاني أن الخطر الروسي المزعوم أكبر من الخطر الذي يشكله تنظيما "الدولة الإسلامية" (داعش) و"القاعدة" الإرهابيان. وقال مارك كارلتون سميث لصحيفة تلغراف البريطانية: تشكل روسيا اليوم خطرا أكبر على أمننا القومي من خطر تنظيمات التطرف مثل "القاعدة" و"الدولة الإسلامية". ويرى رئيس الأركان البريطاني أنه من الضروري أن تركز بريطانيا وحلفاؤها على "الخطر الروسي" بعد تضاؤل خطر "الدولة الإسلامية". وبحسب رئيس الأركان البريطاني فإن روسيا بدأت محاولات درس واستغلال نقاط ضعف الغرب. وشدد رئيس الأركان البريطاني على عدم جواز اللامبالاة بالخطر الروسي.

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