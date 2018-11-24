كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: صالح يتجاهل زيارة قطر تضامناً مع الرباعي العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم السبت، أن الرئيس العراقي برهم صالح تحفظ على زيارة قطر خلال جولته الأسبوع الماضي، التي شملت الكويت والإمارات والسعودية والأردن في إشارة واضحة إلى تجاهلها.

وكشفت مصادر عراقية متطابقة للصحيفة، أن صالح أبلغ وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني خلال زيارة الأخير لبغداد في 7 نوفمبر الجاري بأن الوقت غير مناسب لزيارة قطر في الوقت الحالي، واكتفت بغداد بزيارة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وأوضحت المصادر أن الرئيس العراقي فضل عدم زيارة قطر، بسبب مواقف الدول الأربع المقاطعة لها، لافتة إلى أن صالح يميل إلى موقف الدول الأربع المقاطعة لقطر، نظراً لدورها في دعم الميليشيات الطائفية في المنطقة، لكن لم يتحدث بشكل مباشر في هذا الشأن.

وبينت أن وزير خارجية قطر طلب من العراق المشاركة في حلف اقترحته قطر للخروج من عزلتها، يجمع العراق، وإيران، والنظام السوري، لكن صالح رفض ذلك، وأضافت أن زيارة صالح لعدد من دول المنطقة، باستثناء قطر، توضح رفضه دخول العراق في اصطفافات إقليمية، ومحاولات قطر خلق محاور جديدة.