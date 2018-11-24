كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القسام" تنشر صور أفراد القوة الإسرائيلية التي تسللت للقطاع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت كتائب القسام في بيان لها: إنه "بفضل الله تعالى، تمكّنت كتائب القسام، من الوصول إلى مراحل متقدمة في كشف خيوط عملية حد السيف"، وقالت إن إحباطها "أفشل مخططًا صهيونيًا خطيرًا".
وأوضحت الكتائب في بيانها، أنه "وفي إطار التحقيقات المستمرة منذ ذلك الحين، نقف اليوم مع أبناء شعبنا في محطة، نكشف من خلالها الصور الشخصية لعدد من أفراد قوة العدو الخاصة، إضافة إلى صور المركبة والشاحنة اللتين استخدمتهما القوة".
وطمأنت الكتائب "أبناء شعبنا، بأننا سنكشف باقي خيوط العملية الفاشلة قريبًا بإذن الله".
من جانبه حذّر الجيش الإسرائيلي والرقابة العسكرية الإسرائيلية الإسرائيليين، من نشر حماس لتفاصيل عن العملية السرية في غزة، وحث الجيش والرقابة الإسرائيليين على "عدم مساعدة حماس بذلك".
استشهد في العملية 7 من عناصر القسام، وقتل ضابط إسرائيلي رفيع المستوى برتبة عميد، تكتّمت إسرائيل على تفاصيله، وتسببت هذه العملية بجولة تصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، كادت أن تتطور إلى حرب.
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