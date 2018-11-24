كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق الانتخابات التشريعية في البحرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة أنباء البحرين بأن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين الساعة الثامنة صباح اليوم للتصويت في الانتخابات البرلمانية، مضيفة أن الاقتراع سيستمر حتى الثامنة مساء.

وبالإضافة إلى الانتخابات التشريعية، تشهد المملكة اليوم انتخابات بلدية أيضا.

ويصل عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات 365 ألفا و467 ناخبا، منهم ما يزيد عن 50 ألف شاب وشابة يشاركون للمرة الأولى.

وحسب السلطات، فإن انتخابات عام 2018 سجلت أعلى عدد من المترشحين النيابيين منذ عام 2002، حيث تم تسجيل 430 مترشحا، منهم 293 مترشحا لمجلس النواب، بينهم 41 سيدة، وبمشاركة حوالي 7 جمعيات سياسية.

وتوقعت السلطات نسبة إقبال أكبر على التصويت مقارنة بانتخابات عام 2014، وذلك رغم دعوة جماعات المعارضة لمقاطعة الانتخابات الحالية.