طقس اليوم.. غائم مع زخات مطرية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، يومه السبت، أن تكون السماء غائمة وممطرة مع احتمال نزول زخات مطرية ورعد فوق المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية.

كما تتوقع مرور سحب كثيقة نسبيا مصحوبة بقطرات مطرية أو أمطار ضعيفة فوق الأطلسين الكبير والصغير، والسايس، وهضاب الفوسفاط، وأحيانا السهول المحيطية الشمالية.

وستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة، فيما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية محلية خلال الصباح والليل فوق السواحل والسهول المحيطية الشمالية والوسطى.

وسيكون الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، فيما ستهم زوابع رملية محلية جنوب المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية. وستهب الرياح قوية نوعا ما من القطاع الجنوبي أو الغربي بمنطقة طنجة والسواحل والسهول المحيطية الشمالية والوسطى، ومعتدلة إلى قوية نوعا ما شمالية فوق المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية ومعتدلة غربية أو جنوبية بباقي المناطق، مع هبوب رياح رملية جنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 02 و03 درجات بالمرتفعات، وما بين 03 و08 درجات بالهضاب العليا الشرقية ومنطقة طنجة وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 13 و17 بأقصى جنوب البلاد، وما بين 08 و13 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 05 و10 درجات بالمرتفعات وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 10 و15 درجة شمال المنطقة الشرقية وبالسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 15 و20 بالسواحل والسهول المحيطية والواجهة المتوسطية والسهول الداخلية وسوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و26 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا بين الداخلة والكويرة وطرفاية والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.