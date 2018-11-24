شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط إثنين من مخططي الهجوم على القنصلية الصينية بكراتشي والان نبدء بالتفاصيل

ألقت السلطات الباكستانية القبض على إثنين من المشتبه بتورطهم فى الهجوم على القنصلية الصينية في مدينة كراتشي الباكستانية.

ونقل موقع "جيو نيوز" الإخباري الباكستاني اليوم السبت عن مصادر قولها إن فريقا مشتركا من الشرطة ووكالات إنفاذ القانون الباكستانية الأخرى ألقى القبض على المشتبه فيهما فى كراتشى و شاه دابور.

وأشار الموقع إلى أنه يجرى التحقيق مع المشتبه فيهما فى مكان لم يكشف النقاب عنه، كما لم يتم الإعلان عن هويتهما.

وكانت قوات الأمن الباكستانية قد أحبطت هجوما أمس الجمعة على القنصلية الصينية فى كراتشي، مما أسفر عن مقتل الإرهابيين الثلاثة منفذى المحاولة الفاشلة، والتحفظ على تسع قنابل يدوية على الأقل، ورصاصات كلاشنيكوف، وخزن ذخيرةومتفجرات.

وأسفرت المحاولة أيضا عن مقتل إثنين من رجال الشرطة الباكستانية، ومدنيين إثنين ، هما رجل وإبنه، بحسب ما أعلنته الشرطة بعد مراجعة المعلومات الأولية، كما أصيب أحد الحراس بإصابات خطيرة.

ووفقا لمصادر فإن أحد الإرهابيين يدعى رزاق، من سكان منطقة خاران، بينما يدعى الآخران أزال خان مارى ورئيس بالوش.

وأبلغت مصادر موقع "جيو" أن قائد حركة"جيش تحرير بالوشيستان" هو مدبر الهجوم، وهو يتلقى العلاج حاليا فى مستشفى "ماكس" فى العاصمة الهندية نيودلهى.