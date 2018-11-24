انت الان تتابع باكستان تعتقل شخصين مشتبه بهما في هجوم قنصلية الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:١٦ ص

ألقت وكالات إنفاذ القانون في باكستان، القبض على شخصين يشتبه بهما في تقديم مساعدات لمنفذي الهجوم الإرهابي الذي استهدف القنصلية الصينية أمس الجمعة، في مدينة «كراتشي»، وقالت مصادر أمنية، حسبما ذكرت قناة «جيو نيوز» الباكستانية الإخبارية اليوم السبت، إنه تم إلقاء القبض على المشتبه بهما من مدينتي «كراتشي، وشهدادبور» خلال عملية مشتركة للشرطة الباكستانية ووكالات إنفاذ القانون، وأضافت أن مشتبها به واحدا على الأقل يُعتقد أنه كان على تواصل مع الإرهابيين قبيل مهاجمتهم القنصلية الصينية، فيما لم يتم الكشف عن هوية أي من المشتبه بهما بعد.

وأعلنت السلطات الباكستانية، أمس الجمعة، مقتل اثنين من أفراد الشرطة وإصابة آخر، خلال اشتباكات وقعت أمام القنصلية الصينية في مدينة كراتشي بجنوب باكستان. وذكرت صحيفة «دوون» الباكستانية، على موقعها الإلكتروني، أن عناصر مسلحة أطلقت النيران على أفراد الشرطة، صباح أمس، فيما تم سماع دوي انفجار