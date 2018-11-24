بيت المقدس و«فساد المليار» و«الخولي».. محاكمات السبت

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - جنايات القاهرة تنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طالب الرحاب وسط إجراءات أمنية مشددة.. النيابة أسندت للجناة تهم القتل مع سبق الإصرار والترصد والخطف

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، التي قد تهم الرأي العام، ومنها محاكمة 213 متهما من عناصر "تنظيم بيت المقدس" التي شملت أحداثا إرهابية، كما يحاكم المتهمون فى "فساد المليار الدولار"، وكذلك عقد أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل "طالب الرحاب"، وفي نفس الأحداث محاكمة المتهمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية. تنظر اليوم محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية وسط إجراءات أمنية، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طالب الرحاب ودفنه بمطبخ الشقة في الرحاب.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل مع سبق الإصرار والترصد والخطف واستدراج المجنى عليه، والتزوير فى محررات رسمية والهروب من أحكام قضائية، وسرقة المجني عليه بسام أسامة، خطيب المتهمة الثانية. "تنظيم بيت المقدس" تنظر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 213 متهمًا في القضية رقم

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل مع سبق الإصرار والترصد والخطف واستدراج المجنى عليه، والتزوير فى محررات رسمية والهروب من أحكام قضائية، وسرقة المجني عليه بسام أسامة، خطيب المتهمة الثانية. "تنظيم بيت المقدس" "تنظيم بيت المقدس" تنظر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 213 متهمًا في القضية رقم 423 لسنة 2013، حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس". كانت النيابة العامة قد وجهت المتهمين تهما بارتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، وتفجير منشآت أمنية عديدة، بالإضافة إلى ارتكابهم جرائم تأسيس جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس (الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات. "فساد المليار الدولار" "فساد المليار الدولار" تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة الكرم للطاقة الشمسية ومدير شركة «أم اتش» للتوريدات المحدودة ورئيس مجلس إدارة شركة آير جو إيجبت فى اتهامهم باختلاس الأموال العامة وإجرائهم تحويلات بنكية إلى حسابات المتهم الثالث بقصد اختلاسها لأنفسهما وهى القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد المليار دولار». كان المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيام المتهمين الأول والثانى بصفتهما موظفين عموميين «نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تراى أوشن للطاقة والمدير المالي للشركة» والتي يسهم فيها البنك التجارى الدولى الذي تعد أمواله أموالا عامة بأن اختلسا مبلغ 18 مليونا و585 ألفا و943 دولارا عن طريق استغلال موقعهما الوظيفى بالشركة بكونهما صاحبي الحق في التعامل باسمهما وعلى حساباتهما البنكية، فأسسا شركة خارج البلاد بجزر الكايمان وجعلاها تابعة للشركة بقصد استخدام حسابها كحساب وسيط فى اختلاس أموال الشركة جهة عملهما وإجراء تحويلات بنكية من جهة عملهما إلى حسابات الشركة، واختلس المتهم الأول لنفسه منها مبلغ 9 ملايين و500 ألف دولار، واختلس المتهم الثانى مبلغ 9 ملايين دولار بأن قاما بتحويل المبالغ إلى حساباتهما البنكية، كما اختلسا مبلغ 163 مليونا و295 ألفا و170 دولارا ومبلغ 5 ملايين و400 ألف يورو. محاكمة نائب محافظ الإسكندرية محاكمة نائب محافظ الإسكندرية تنظر محكمة جنايات القاهرة عاشر جلسات محاكمة المتهمة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية، و6 آخرين، لسماع مرافعة الدفاع، وذلك في اتهامها بقضية تلقى رشوة بأكثر من 10 ملايين. كما كشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن تقاضي نائبة المحافظ مبالغ مالية، وعطايا مادية، ومصوغات ذهبية، قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة بإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت دون ترخيص أو على أرض ملك الدولة، بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بنحو 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا للملاحقة.

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