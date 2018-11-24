انت الان تتابع جنرال بريطاني: روسيا أخطر علينا من «داعش» و«القاعدة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٣٨ ص
الجنرال مارك كارلتون سميث
اعتبر رئيس أركان الجيش البريطاني الجنرال مارك كارلتون سميث، أن التهديد الذي تشكله روسيا لبلاده أكبر من تهديد التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» و«القاعدة». ووفقا لوكالة «نوفستى» الروسية، قال كارلتون سميث، خلال مقابلة أجراها مع صحيفة «تلغراف» البريطانية: «لا جدال في أن روسيا تشكل اليوم تهديدا أخطر بكثير لأمننا القومي من تهديد المتطرفين الإسلاميين مثل القاعدة وداعش». وبحسب تصريحات الجنرال، فإن خطر «داعش» تراجع بعد تدمير «البعد الجيوغرافي للخلافة المزعومة»، وعلى بريطانيا وحلفائها التركيز على التهديد الروسي.
وأضاف كارلتون سميث: «أقدمت روسيا على محاولات منتظمة للبحث عن مواضع ضعف الغرب واستغلالها.. لا يمكننا أن نغض الطرف عن الخطر الذي تمثله روسيا».واعتبر الجنرال البريطاني أن «الرد العسكري التقليدي» على روسيا يجب أن يتمثل في «دعم قدرات دول حلف الناتو ووحدتها».وشهدت العلاقات بين لندن وموسكو توترا حادا، منذ
وأضاف كارلتون سميث: «أقدمت روسيا على محاولات منتظمة للبحث عن مواضع ضعف الغرب واستغلالها.. لا يمكننا أن نغض الطرف عن الخطر الذي تمثله روسيا».
واعتبر الجنرال البريطاني أن «الرد العسكري التقليدي» على روسيا يجب أن يتمثل في «دعم قدرات دول حلف الناتو ووحدتها».
وشهدت العلاقات بين لندن وموسكو توترا حادا، منذ انلاع أزمة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال في بريطانيا، في مشهد وصفه مراقبون بـ«الحرب الباردة الجديدة»، حيث تعرض سكريبال ونجلته للتسمم فى مدينة سالزبرى البريطانية، فى الرابع من شهر مارس الماضى، وهو ما فجر نزاعا دبلوماسيا بين البلدين، فاتهمت بريطانيا روسيا بالضلوع فى عملية التسميم.
شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال بريطاني: روسيا أخطر علينا من «داعش» و«القاعدة» على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .