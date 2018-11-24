انت الان تتابع جنرال بريطاني: روسيا أخطر علينا من «داعش» و«القاعدة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٣٨ ص

الجنرال مارك كارلتون سميث

اعتبر رئيس أركان الجيش البريطاني الجنرال مارك كارلتون سميث، أن التهديد الذي تشكله روسيا لبلاده أكبر من تهديد التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» و«القاعدة». ووفقا لوكالة «نوفستى» الروسية، قال كارلتون سميث، خلال مقابلة أجراها مع صحيفة «تلغراف» البريطانية: «لا جدال في أن روسيا تشكل اليوم تهديدا أخطر بكثير لأمننا القومي من تهديد المتطرفين الإسلاميين مثل القاعدة وداعش». وبحسب تصريحات الجنرال، فإن خطر «داعش» تراجع بعد تدمير «البعد الجيوغرافي للخلافة المزعومة»، وعلى بريطانيا وحلفائها التركيز على التهديد الروسي.

وأضاف كارلتون سميث: «أقدمت روسيا على محاولات منتظمة للبحث عن مواضع ضعف الغرب واستغلالها.. لا يمكننا أن نغض الطرف عن الخطر الذي تمثله روسيا».واعتبر الجنرال البريطاني أن «الرد العسكري التقليدي» على روسيا يجب أن يتمثل في «دعم قدرات دول حلف الناتو ووحدتها».وشهدت العلاقات بين لندن وموسكو توترا حادا، منذ