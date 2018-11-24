رئيس «الوفد» يكشف أسباب إحالة السيد البدوي للتحقيق

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - أثار قرار إحالة الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد السابق، للتحقيق، العديد من التساؤلات، أجاب عنها المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الحزب الحالى.

تحرير:محمد عودة ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٥:١٦ ص

المستشار بهاء أبوشقة والدكتور السيد البدوي

كشف المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، عن أسباب قرار إحالة الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب السابق للتحقيق. وقال أبوشقة، فى لقائه ببرنامج «نظرة»، الذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، والذى يعرض على فضائية «صدى البلد»: «أنا لم أحل البدوى للتحقيق، لأننى كرئيس حزب لست مطلق التصرف، وإنما تحكمنا لائحة، لأن الإدارة جماعية، ولا يملك أى شخص أيا كان موقعه فى الحزب أن يتخذ قرارا منفردا، وبالتالى فهو قرار مؤسسى وحزبى». وأضاف أبوشقة: «أنا ليس بينى وبين أحد بمن فيهم الدكتور السيد البدوى إلا كل ود وتقدير».

وأوضح رئيس حزب الوفد: «لم تكن الإحالة للنيابة بالمفهوم الذى يحاول البعض أن يصدره، ولكن إحالة ملف معين للنيابة، كان يتضمن عقدًا مع شركة إعلامية، وقد حدث إخلال فى تنفيذ بنوده، وهذه الشركة الإعلامية كان لها تعاقدات مع قناة خاصة يمكلها البدوى، ومن هنا كنا أمام تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات يتضمن