رئيس «الوفد» يكشف أسباب إحالة السيد البدوي للتحقيق

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - أثار قرار إحالة الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد السابق، للتحقيق، العديد من التساؤلات، أجاب عنها المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الحزب الحالى.
تحرير:محمد عودة ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٥:١٦ ص
المستشار بهاء أبوشقة والدكتور السيد البدوي
كشف المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، عن أسباب قرار إحالة الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب السابق للتحقيق. وقال أبوشقة، فى لقائه ببرنامج «نظرة»، الذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، والذى يعرض على فضائية «صدى البلد»: «أنا لم أحل البدوى للتحقيق، لأننى كرئيس حزب لست مطلق التصرف، وإنما تحكمنا لائحة، لأن الإدارة جماعية، ولا يملك أى شخص أيا كان موقعه فى الحزب أن يتخذ قرارا منفردا، وبالتالى فهو قرار مؤسسى وحزبى». وأضاف أبوشقة: «أنا ليس بينى وبين أحد بمن فيهم الدكتور السيد البدوى إلا كل ود وتقدير».
وأوضح رئيس حزب الوفد: «لم تكن الإحالة للنيابة بالمفهوم الذى يحاول البعض أن يصدره، ولكن إحالة ملف معين للنيابة، كان يتضمن عقدًا مع شركة إعلامية، وقد حدث إخلال فى تنفيذ بنوده، وهذه الشركة الإعلامية كان لها تعاقدات مع قناة خاصة يمكلها البدوى، ومن هنا كنا أمام تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات يتضمن
وأوضح رئيس حزب الوفد: «لم تكن الإحالة للنيابة بالمفهوم الذى يحاول البعض أن يصدره، ولكن إحالة ملف معين للنيابة، كان يتضمن عقدًا مع شركة إعلامية، وقد حدث إخلال فى تنفيذ بنوده، وهذه الشركة الإعلامية كان لها تعاقدات مع قناة خاصة يمكلها البدوى، ومن هنا كنا أمام تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات يتضمن مخالفات بشأن توقيع وتنفيذ هذا العقد».
وتابع أبوشقة: «الهيئة العليا بعد أن توليت رئاسة الحزب طالبوا باتخاذ الإجراءات للحصول على الحقوق المالية لجريدة الوفد كونها أموالًا عامة، فكونت لجنة ضمت 3 من أعضاء الهيئة العليا للتفاهم مع الدكتور السيد البدوى وإنهاء هذه المسألة وديًا لكونه كان ضامنا للشركة الإعلامية الملزمة بسداد 18 مليون جنيه لنا، وكان قرار البدوى ورده الواضح فى حضور أعضاء الهيئة بقبول إحالة الأمر برمته إلى النيابة العامة، وبالفعل تم إحالة الملف وليس أشخاصا بأعينهم إلى النيابة»، موضحا: «غير هذا الإجراء أو التقاعس فى اتخاذ هذا الإجراء يصم رئيس الحزب ويصم الهيئة العليا بالإضرار العمدى بالمال العام أو تسهيل الاستيلاء عليه، لذلك اتخذنا هذا الإجراء بالإحالة للنيابة العامة، قبل نحو شهرين، وقبل الجدل الأخير وبقرار من الهيئة العليا السابقة، والنائب العام أصدر قراره بالإحالة إلى النيابة المختصة للتحقيق».
وأكد أبوشقة: «بالأمس كان هناك اجتماع للهيئة العليا، ورؤساء لجان المحافظات، واتحاد المرأة الوفدية، والشباب الوفدى، وفى أثناء الاجتماع أثار أحد أعضاء الهيئة العليا أن هناك إنذارا من أحد المحامين ينذر رئيس الحزب، وينذر السكرتير العام وقتها الدكتور هانى سرى الدين، بأنه حصل على حكم نهائى ضد رئيس الحزب السابق بالحبس 6 سنوات فى 17 / 1 / 2018، وقدم صورة مختومة من المسئولين المعنيين بهذا الشأن، بناء على طلب من المحكمة، ويطالبنا بأن يحول هذا دون ممارسة حقوقه السياسية، لأن هناك أمرين يستوجبان ذلك، هما أن نكون أمام حكم فى جناية، أو حكم فى الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار ومنها جرائم النصب والشيك وعدة جرائم، والشيكات هى الجرائم الخاصة بالبدوى».
واستطرد: «كان الاتجاه فى اجتماع أمس هو الفصل من الحزب، لكننى آثرت أن نكون أمام تحقيق، فانتدبت لجنة ضمت 5 أعضاء من الهيئة العليا لتحقيق الواقعة وتقديم تقرير قبل اتخاذ قرار، وأن يعرض هذا القرار على مؤسسات الحزب ويصدر عنها وليس عنى شخصيا».
واستكمل: «وُجه إلىَّ لوم شخصى، لماذا وأنت قد تسلمت هذا الإنذار منذ فترة لم تتخذ الإجراءات؟»، ليجيب: «لم أتخذ القرار لأننا كنا فى فترة الإعداد لانتخابات الهيئة العليا، وعلى الرجل السياسى عندما يصدر قرارا أن يضع المصلحة العامة فوق أى اعتبار، ولم تكن من المصلحة وقتها أن نحرك هذه المسألة».
وأردف: «نحن حزب مؤسسى، نؤمن بالشفافية، ونؤمن بالرأى والرأى الآخر، وليس لدينا أى شىء نخفيه، فنحن لسنا ضد أحد، ولا أحمل أى ضغينة لأحد، لكن الأمر متعلق بمصلحة الحزب الذى يعلوا فوق أى مصالح شخصية أو ذاتية، ولم يكن القرار متعلقا بما بينى وبين البدوى الذى لم أختلف معه وقت أن كان رئيسا للحزب وأنا سكرتيرا عاما، بأى صورة من الصور إلا فى الفترة الأخيرة عندما دخلنا فى مسألة أن نكون أمام لائحة جديدة، وكانت هناك اعتراضات كبيرة من الوفديين وخشية من هذه اللائحة، وقد نصحته كثيرا بأننا فى فترة ريبة، فتؤجل هذه المسألة إلى ما بعد الانتخابات، لكنه أصر على اللائحة، وأجرى الاقتراع على هذه اللائحة التى رفضها الوفديون».
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