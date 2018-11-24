انت الان تتابع أبوشقة: استعنا برفاعي يطلع الثعابين من مقر «الوفد» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عودة ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٢٢ ص
المستشار بهاء أبوشقة - رئيس حزب الوفد
أكد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن لديهم فيلما وثائقيا يثبت أن مبنى الحزب الآن على نمط البيت الأبيض. وقال رئيس حزب الوفد، فى لقائه ببرنامج «نظرة»، الذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، والذى يعرض على فضائية «صدى البلد»: «تعالوا شوفوا مبنى الحزب، لدينا فيلم وثائقى يصور المبنى يوم ما استملت، ومبنى الحزب الآن، وهو على نمط البيت الأبيض، بعد أن خضع لتجديد شامل». وتابع: «وجدنا مهملات، وطلعنا تعابين من مقر الحزب، بعدما استعنا برفاعى من أبو رواش قعد 3 أيام، طلع فيهم تعابين وأبراص قد التمساح الصغير، ودا كله مصور بالصوت والصورة».
وأكد أبوشقة: «نحن أكبر حزب سياسى يجمع عددا من الأعضاء على مستوى المحافظات، وعدد العضوية سيقترب من المليون بحلول مئوية الحزب، وكل ذلك مثبت بالسجلات لدينا»، مضيفا: «من واقع ما هو مرصود، لدينا 203 مقرات على مستوى المحافظات والأقسام والمراكز والقرى، ولدينا لجان نوعية على نمط اللجان النوعية بمجلس النواب،
وأكد أبوشقة: «نحن أكبر حزب سياسى يجمع عددا من الأعضاء على مستوى المحافظات، وعدد العضوية سيقترب من المليون بحلول مئوية الحزب، وكل ذلك مثبت بالسجلات لدينا»، مضيفا: «من واقع ما هو مرصود، لدينا 203 مقرات على مستوى المحافظات والأقسام والمراكز والقرى، ولدينا لجان نوعية على نمط اللجان النوعية بمجلس النواب، بل أضفنا إليها لجنة المواطنة، ولجنة ذوى الاحتياجات الخاصة، وكل هذه اللجان تؤدى عملها طبقا لخط علمى ممهنج، لأن الأحزاب فى العالم الآن تحكمها خطوط علمية ليست عشوائية، لذلك فى المرحلة التى نمر بها الآن أقول بوضوح أننى عندما تسلمت الحزب كنت أمام عشوائية، وكنت مع الوفديين وهم معى فى أنه لا بد أن نكون أمام بناء حقيقى لحزب قائم على أسلوب ممنهج».
كان المستشار بهاء أبوشقة قد فاز برئاسة حزب الوفد بعد حصده 1384 صوتًا مقابل 990 صوتًا للمهندس حسام الخولى.
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