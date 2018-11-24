مصادر: «حماس» توافق على ورقة القاهرة لإتمام المصالحة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:١٠ ص

المصالحة الفلسطينية برعاية مصرية - أرشيفية

قالت مصادر مصرية، الجمعة، إن حركة حماس أبدت موافقة مبدئية على ورقة أعدتها القاهرة من أجل إتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، بحسب ما أفادت به «سكاي نيوز عربية» على لسان مراسلتها. وأضافت أن المسؤولين المصريين، أجروا مباحثات مع وفد الحركة الذي يزور القاهرة حاليا، من أجل إتمام ملف المصالحة. وأبدى وفد «حماس» المكون من نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري، وعضوية كل من موسى أبو مرزوق، وخليل الحية وعزت الرشق، وحسام بدران، وروحي مشتهى، موافقة مبدئية على الورقة المصرية للمصالحة، وفق المصادر.

ومن المقرر أن تستقبل القاهرة خلال أيام، وفدا من حركتي فتح والجهاد الإسلامي لمناقشة الورقة المصرية، بناء على دعوة مصرية، تمهيدا لاجتماع الفصائل الفلسطينية على مائدة اجتماعات واحدة.وأشارت إلى أن محور المباحثات يتركز على إنهاء الانقسام الفلسطيني وتنفيذ بنود المصالحة، انطلاقا من الاتفاق الشامل الموقع العام