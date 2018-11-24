الان تتابع نجل أربكان يؤسس حزب “الفضيلة الجديد” لمنافسة أردوجان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

أعلن فاتح أربكان، نجل زعيم الحركة الإسلامية في تركيا، نجم الدين أربكان، عن تأسيس حزب “الفضيلة الجديد”، معتبرا أنه سيكون “البديل الموثوق للحكومة الحالية” حسب قوله.

وقال أربكان الابن، في تصريح صحفي أدلى به بعد أداء صلاة الجمعة بمسجد “الحاج بيرم ولي” بالعاصمة أنقرة: ” اليوم نعطي خبرا سارا لأبناء شعب بلادنا، بأن فترة العجز واليأس وعدم وجود البدائل قد انتهت. لقد حان الوقت، وأنا أعطي من هنا بشارة تأسيس حزب الرفاه الجديد، بعد طول انتظار”.

وتابع: “نحن في حزب الرفاه الجديد، لم نأت من أجل العراك، أو الصراع، أو معاقبة أحد، أو تدمير شيء”، وأشار أربكان إلى أنهم اتخذوا خطوة تاريخية من أجل العالم الإسلامي والشعب التركي.

فيما يتوقع مراقبون أن يأخذ الحزب الجديد من شعبية حزب “العدالة والتنمية” الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوجان، الذي يكرر دائما أنهم امتداد لأفكار أربكان، غير أن نجل الأخير وضع، أمس، نهاية قاطعة لهذه التصريحات.

وتأسس حزب الرفاه عام 1983، وتولى نجم الدين أربكان رئاسته في 1987، وتمكن الحزب من دخول البرلمان في انتخابات 1991، كما فاز بغالبية المقاعد في انتخابات 1995.

وفي 1998، أغلقت المحكمة الدستورية في تركيا، حزب الرفاه بدعوى “أنشطته المعارضة لأسس الجمهورية العلمانية”.