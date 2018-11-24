الان تتابع الشرعية تدفع بتعزيزات عسكرية لجبهات الضالع اليمنية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صنعاء -الخليج 365:

عزز اللواء 30 مدرع الذي يرابط بجنوب منطقة مريس بالضالع، أمس الجمعة، جبهات المعارك في دمت بكتيبتين عسكريتين كتعزيز لدعم القوات التابعة للشرعية في معارك تحرير دمت التي انطلقت مطلع الأسبوع الماضي.

وقامت الكتيبتان فور وصولهما إلى الجبهة باستحداث مواقع عسكرية غربي مريس ودمت وأهمها مواقع في جبال وقرى حيد كنة، وجبل الشامي، وشيبة، ومضرح، وذا الساعد وكتيل القمود وهي مواقع استراتيجية هامة كونها تمثل حاجز الحماية لمواقع الجيش في مريس كما تطل بشكل مباشر على مناطق تابعة لمديرية دمت، غرباً.

وفي سياق متصل، قتل ما لا يقل عن 20 مسلحاً حوثياً وجرح أكثر من 40 آخرين في مواجهات متفرقة أمس مع قوات الجيش والمقاومة في جبهة دمت.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش والحزام الأمني تمكنت من إحباط هجومين منفصلين لمسلحي الحوثي على مواقع الجيش في حيد كنه وجبل الحريوه بدمت أمس، وأن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجانبين على إثر هجوم الحوثي واستمرت لأكثر من ساعتين استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، جرح فيها 6 من جنود اللواء الرابع احتياط.

وأكدت أن مدفعية الجيش الوطني كثفت مساء أمس قصفها العنيف مستهدفة مواقع وتجمعات مسلحي الحوثي بدمت، ولم يعرف بعد نتيجة هذا القصف.