الان تتابع مقتل شخص وإصابة 11 في اعتداء على مدرسة بالصين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

قُتل تلميذ، وأصيب تسعة آخرون، بالإضافة إلى أستاذين، فى اعتداء على مدرسة مهنية، جنوبي غرب الصين، نفذه شاب، كان يدرس بالمدرسة.

وحسب ما أفادت به وسائل إعلام صينية، فقد قتل تلميذ، وجرح تسعة آخرون، بالإضافة إلى أستاذين، في اعتداء على المدرسة المهنية للنقل والتواصل في أنينج في إقليم يونان بجنوب غربي ​الصين​، نفّذه شاب.

وأوضحت بلدية أنينج أن “المهاجم الذي يبلغ عشرين عامًا عُرف بإسم عائلته فقط، يانج، كان يدرس في هذه المدرسة حتى العام الماضي، وتم توقيفه.