الان تتابع البحرين تحذر من رسائل انتخابية مزورة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

حذر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، من رسائل مزورة يتم إرسالها للناخبين، مفادها أن اسم الناخب محذوف من جدول الناخبين، وتدعوه إلى عدم الحضور للمركز الانتخابي، موضحا أنه يتم الآن التعامل مع مروجي هذه الإشاعات.

وكانت الانتخابات النيابية في مملكة البحرين بدأت منذ ساعات قليلة، لاختيار أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية، بعد استكمال كافة الاستعدادات الخاصة بها.