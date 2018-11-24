شاهد.. طقس المملكة يمنح السعوديين فرصة التزلج على الثلوج

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يتزلج على الجليد في المملكة العربية السعودية بعد تساقط كميات كبيرة الأمطار والثلوج. وبحسب التعليقات، فإن المقطع من محافظة الجوف في المملكة، حيث شهدت المحافظة سقوط أمطار غزيرة مصحوبة برياح وحبات البرد. ويعد هذا المشهد من المشاهد النادرة في المملكة التي شهدت خلال الأيام الماضية أمطارا غير مسبوقة.

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