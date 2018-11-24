الإعلام السعودية: تقارير هيومن رايس عن تعرض معتقلين للتعذيب غير صحيحة

قالت وزارة الإعلام السعودية إن التقارير الأخيرة التي نشرتها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش عن تعرض معتقلين في المملكة العربية السعودية للتعذيب لا أساس لها من الصحة.
جاء ذلك في بيان تعقيبيًا أصدرته وزارة الإعلام ردًا على تقارير زعمت أن معتقلين في المملكة تعرضوا للتعذيب.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، نفت الوزارة بشكل قاطع وبشدة تلك الادعاءات، مؤكدة أن المزاعم الغريبة التي وردت واقتبست عن "إفادات" مجهولة أو "مصادر مطلعة" هي ببساطة مختلقة وغير صحيحة.
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