فورين بوليسي: التطبيق الذي ساهم في فوز روحاني سيكون سببا في نهايته

أكد تقرير لموقع "فورين بوليسي"، أن التطبيق الذي ساهم إلى حد كبير في فوز الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بالانتخابات الرئاسية عام 2017، قد يكون سببا في "نهايته".

وأضاف الموقع أن الإيرانيين يعتمدون كثيرا على "تلغرام" كمصدر للاطلاع على الأخبار وترويجها، وفي المقابل يعتبر النظام الإيراني التطبيق مصدرا للتحريض على العنف ونشر الأخبار الزائفة.

وبحسب مصدر إيراني لم يكشف الموقع عن اسمه "بعد عام على الانتخابات الرئاسية، قد يصبح تلغرام سببا في سقوط روحاني.. التطبيق يساهم في الإضعاف المتسارع للعملة المحلية".

وأوضح "فورين بوليسي"، أن نشر الأخبار الزائفة والشائعات بين التجار ورجال الأعمال يقود العملة الإيرانية إلى هبوط متسارع.

ويستخدم عدد كبير من تجار العملات هذا التطبيق للترويج للدولار، الذي ازداد الإقبال عليه مؤخرا من قبل الإيرانيين، عقب العقوبات الأميركية التي أثرت على الريال الإيراني.

وينشر التجار كل الأخبار المتعلقة بالدولار وتحولاته، بالإضافة إلى تقديم المشورة حول سوق العملات ومعلومات الشراء، من أجل تحفيز الإيرانيين على شراء الدولار والتخلي عن الريال.

وفي أبريل الماضي، حظرت السلطات الإيرانية على كل الهيئات الرسمية استخدام "تلغرام"، الذي يحظى بشعبية كبيرة في البلاد.

ويتمتع تطبيق "تلغرام" بـامتلاكه لـ40 مليون مستخدم في إيران، أي ما يعادل شخصا من أصل اثنين تقريبا.