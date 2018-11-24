شكرا لقرائتكم خبر تحقيق الشيوخ الأمريكي في التدخل الروسي بالانتخابات قد يمتد لـ 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - واشنطن

يمكن للتحقيق الذي يجريه مجلس الشيوخ الأمريكي فيما يتردد بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016 أن يمتد حتى النصف الأول من 2019، رغم سأم الرئيس دونالد ترمب من التحقيق في حملته الانتخابية، بحسب رئيس لجنة الاستخبارات بالمجلس ريتشارد بر.

ونقلت وكالة أنباء «بلومبرج» عن بر قوله إن اللجنة يمكن أن تستغرق «ستة أشهر» بعد إنهاء تحقيقاتها للكشف عن التقرير النهائي. ولم تكمل اللجنة بعد لقاءاتها مع الشهود، ولكن ليس من المتوقع إحراز تقدم ملموس خلال الأشهر المقبلة.

وقال ترمب في وقت سابق الشهر الحالي إن التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر بشأن ما يتردد حول تدخل روسيا في الانتخابات لن يفيد البلاد، و»يجب أن ينتهي (التحقيق)، لأنه سيئ للغاية بالنسبة لبلدنا».

ووصف الرئيس التحقيق في ملف روسيا بأنه «عار»، وذلك ردا على سؤال عن تحقيق محتمل من جانب الديمقراطيين في مجلس النواب، عندما يسيطرون على المجلس في يناير.