شكرا لقرائتكم خبر دعم سعودي لمشروعات تمكين الأسر السورية بقلعة المضيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مبيدات الآفات الزراعية لـ 1,000 أسرة مستفيدة في قرية الحواش التابعة لمنطقة قلعة المضيق بمحافظة حماة، وذلك في إطار مواصلة المركز دعم المشروعات في قطاع الثروة الزراعية التي ينفذها لمساعدة المتضررين في سوريا، إذ تعد إلى جانب المشروعات في قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات الحيوية في توفير الأمن الغذائي وسبل العيش لمعظم الأسر.

وقدم فريق المركز الإرشادات للمستفيدين في كيفية التعامل مع الآفات الزراعية في حال حدوثها والطرق المثلى لحصاد المحاصيل الشتوية، حيث تشهد المحاصيل نموا وتطورا في حقول المزارعين المستفيدين من برنامج المركز.

ويأتي الدعم لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق جراء الأزمة الإنسانية الصعبة التي يمر بها، واستشعارا منه بضرورة إنعاش القطاعات الحيوية التي أنهكتها الحرب.