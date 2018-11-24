شكرا لقرائتكم خبر إدانة سعودية لـ 3 عمليات إرهابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة السعودية وبأشد العبارات، انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة تلاميذ جنوب مدينة الموصل بالعراق، والهجوم على مخيم لعمال شركة فرنسية شرق النيجر، والهجوم الانتحاري على قنصلية الصين في مدينة كراتشي جنوب باكستان.

وأكد المصدر رفض المملكة لهذه الأعمال الآثمة التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار العالم أجمع، مجددا وقوف الرياض إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب تلك الدول مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.