عمران خان: قوات الأمن أنقذت البلاد من كارثة حقيقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - إسلام أباد

أدان رئيس وزراء باكستان عمران خان الهجوم الذي استهدف القنصلية الصينية بمدينة كراتشي، جنوب البلاد، في وقت مبكر أمس، والذي أحبطته أجهزة الأمن الباكستانية.

وبحسب ما أوردته صحيفة «دايلي باكستان» على موقعها الالكتروني أصدر خان أوامر بفتح تحقيق فوري في الهجوم، وقال «إن الهجوم يمثل اعتداء على علاقات الصداقة الباكستانية - الصينية والتعاون الاقتصادي بين البلدين، ولكنه لن ينال من قوة هذه العلاقات».

كما أشاد خان بقوات الأمن الباكستانية التي أحبطت الهجوم، وأنقذت البلاد من كارثة حقيقية.

وحاول ثلاثة إرهابيين في وقت مبكر صباح أمس اقتحام مجمع القنصلية الصينية في كراتشي، ولقوا حتفهم على يد قوات الأمن الباكستانية، كما قتل في الهجوم اثنان من رجال الشرطة ورجل أمن خاص، في حين لم يصب أحد من موظفي القنصلية الـ21 بأذى، ونقلوا لمكان آمن.