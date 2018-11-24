شكرا لقرائتكم خبر خيام وسلال غذائية سعودية لثلاث مديريات يمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس أطنانا من السلال الغذائية، والمساعدات الإيوائية،على ثلاث مديريات يمنية، في إطار الدعم المقدم من المملكة، ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

وعبر محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي ومشايخ الخب والشعف عن الشكر والتقدير لما يقدمه المركز من مساعدات للمحتاجين في محافظات اليمن كافة.

وثمن مدير مديرية نعمان عبدالكريم العواضي وعدد من المسؤولين حضروا التوزيع، جهود المركز وأعماله الإغاثية والإنسانية، خاصة في محافظة البيضاء ومديرياتها.

مديرية نعمان بالبيضاء

37 طنا من السلال الغذائية

40 خيمة

مديريتا الخب والشعف بالجوف

200 خيمة

1200بطانية

400 بساط

1200 فرداستفادوامنها