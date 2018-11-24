الشرطة البريطانية تعثر على جثة يرجح أنها لصحفية مختفية

دبي - بواسطة محمد فارس عثرت الشرطة البريطانية على جثة في مدينة أكسفورد، ويرجح أن تكون للصحفية البريطانية المفقودة العاملة في صحيفة "التلغراف" فلورنس ووترز، والتي اختفت يوم الاثنين الماضي.

وذكرت الشرطة في بيان، أنها وجدت جثة في وادي التايمز مساء الخميس، ومن المرجح أن تكون جثة الصحفية المختفية فلورنس ووترز.

وقالت الشرطة: "وجُدت الجثة على أرض بجانب طريق أكسفورد، في وادي التايمز... لم يتم تحديد هوية الجسد رسميا بعد، لكنه تم إخبار أقارب الفقيدة للتعرف على الجثة".

وقالت الشرطة تعليقا على الحادثة، إنها لا تعتقد أن وفاة ووترز مشبوهة أو تتعلق بعملها.

وعاشت فلورنس في منطقة بوتلي القريبة من نهر التايمز.

ووفقا لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عملت فلورنس مراسلة في مجلة "التلغراف" منذ عام 2012 واختصت بمقالات عن الفن. © thesun.co.uk © thesun.co.uk

المصدر: وكالات © Предоставлено: Autonomous Non-Profit Organization "TV-Novosti"