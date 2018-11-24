سرقة تاج من "أعظم التحف التي صنعت في التاريخ البريطاني"

دبي - بواسطة محمد فارس تمكن تشكيل عصابي في بريطانيا من سرقة تاج مرصع بالماس تقدر قيمته بعدة ملايين من الجنيهات الاسترلينية.

واقتحمت العصابة موقع حفظ تاج بورتلاند في مقاطعة ويلبيك في نوتينغهام شير وسط بريطانيا وقاموا بكسر الحافظة الزجاجية التي تحميه.

وتقول الشرطة إنها تعتقد أن العصابة استخدمت سيارة وجدت محترقة في وقت لاحق في موقع مجاور.

وصنع التاج عام 1902 من الذهب والفضة والماس لترتديه الأميرة وينفريد دوقة بورتلاند خلال حفل تنصيب الملك إدوارد الثامن © Getty Images صورة للدوقة وينفريد ترتدي التاج

وعبر أحد خبراء القطع الفنية الثمينة عن مخاوفه من قيام العصابة بنزع الماسات التي ترصع التاج وبيعها بشكل منفصل.

وقال ريتشارد إدجكومب المختص بالمجوهرات الأثرية في متحف فيكتوريا وألبرت في لندن إن التاج "يعتبر من أعظم التحف التي صنعت في التاريخ البريطاني".

وأضاف جيمس لويس من دار بامفورد للمزايدات إن التاج "صنع في حقبة لم يكن المال يشكل فيها عائقا" ما يفسر البذخ في صناعته.

وقد تمت أيضا سرقة قلاده ماسية صنعت عند إعادة تصميم التاج أثناء الهجوم.

وكانت هذه القطع وقطع ثمينة أخرى منها لوحات زيتية محفوظة في مبنى في المقاطعة كان يسكنه دوقات مقاطعة بورتلاند طوال 400 سنة.