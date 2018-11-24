جولة صباحية || رحلة عائلة روسية إلى الإمارات تتحول لمأساة..أزمة ترامب مع المتحولين جنسيا في الجيش الأمريكي ..يضبطون صدى قتل خاشقجي

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

يقدم لكم الموجز جولة في أهم الأخبار العالمية والتي نشرتها روسيا اليوم ونالت إهتمام ومتابعة القراء ، منها معركة ترامب مع المتحولون جنسياً بالجيش الأمريكي ، ومأساة عائلة روسية بالإمارات ، كما ننشر تحليل لصدى مقتل خاشقجي .

رحلة عائلة روسية إلى الإمارات تتحول لمأساة!

تلقت السائحة الروسية أناستاسيا بوبوفا فاتورة قيمتها قرابة 229 ألف دولار، وجهها لها مستشفى إماراتي كان يعالج والدتها التي توفت بعد تعرضها لمرض في القلب.

ولا تستطيع بوبوفا البالغة من العمر 34 عاما أخذ جثة والدتها ومغادرة الإمارات دون دفع مستحقات المستشفى.

ووقعت بوبوفا في حالة متأزمة حينما وصلت مع ابنتيها ووالدتها ناتاليا البالغة من العمر 57 عاما إلى الإمارات في رحلة سياحية في أواخر أكتوبر الماضي.

وفي البداية كانت عطلة الأسرة تسير على ما يرام، لكن الوضع تغير في الـ29 من أكتوبر، بعدما فقدت الوالدة الوعي فجأة عند مسبح الفندق الذي استقروا فيه.

وحدد أفراد طاقم الإسعاف الذي وصل إلى الفندق بطلب من أناستاسيا أن أمها أصيبت بتسلخ الأبهر ما يؤدي على الأغلب إلى وفاة المريض حتى إذا بدأ العلاج الصحيح في الوقت المناسب.

ورفضت تقريبا كل المستشفيات في دبي استقبال المريضة، ما عدا مستشفى بالغ التكلفة، وافق على إجراء عملية القلب المفتوح.

ورغم كل الجهود المبذولة لإنقاذ المرأة لكنها توفت بعد إصابتها بفشل كلوي ودخولها في غيبوبة قضت فيها 20 يوما.

وتبين بعد ذلك أنه يتعين على عائلة أناستاسيا دفع مبلغ هائل لعلاج والدتها وإقامتها في المستشفى.

واستدعت أناستاسيا زوجها من روسيا الذي أحضر معه مبلغا يساوي 30 ألف دولار لتغطية جزء من الفاتورة، ليغادر البلاد لاحقا مع ابنتيهما.

واضطرت أناستاسيا إلى البقاء في دبي إلى حين تسوية المشكلة وإن كانت لا تدري كيف، لأن الفاتورة المطلوبة ضخمة بالنسبة لعائلتها.(المصدر)

ترامب يطلب من المحكمة العليا حظر بعض المتحولين جنسيا من الخدمة العسكرية

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا إعادة النظر في قرار المحاكم الأدنى فيما يتعلق بحق بعض الأشخاص المتحولين جنسيا في الخدمة في الجيش، وفقا لوكالة "رويترز".

ووفقا للوكالة، فإن المحاكم الأدنى السابقة، رفضت الالتماس بهذا الشأن.

من جانبها، قالت وكالة أسوشيتد برس، إن إدارة ترامب طلبت من المحكمة العليا النظر في ثلاث حالات على الأقل حول هذه القضية.

وقد أصبح ممكنا إضفاء الصفة القانونية على الأشخاص المتحولين جنسيا (الذين يعتبرون أنفسهم من جنس مختلف عن جنسهم الأصلي) ممكنا في الجيش الأمريكي بفضل قرارات المحاكم الفيدرالية في بالتيمور وواشنطن وسياتل وريفراد.

وأعاقت هذه المحاكم الفيدرالية بإعاقة مرسوم رئاسي لترامب، يحظر خدمة المتحولين جنسيا في القوات المسلحة الأمريكية.

وبدأ قبول خدمة المتحولين جنسيا في وزارة الدفاع الأمريكية في 1 يناير 2018. وفي شهر مارس الماضي، أكد ترامب تأييده اقتراحا قدمه وزير دفاعه جيمس ماتيس، للحد من تجنيد المتحولين جنسيا الذين يعانون من اضطراب جنسي يتمثل في عدم قبول الإنسان بشكل كامل وضعه الجنسي الأصلي ذكرا كان أو أنثى.(المصدر)

يضبطون صدى قتل خاشقجي

تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، عن محاولات تركيا استغلال قتل جمال خاشقجي، وإغلاق واشنطن والرياض الطريق على أنقرة، في هذا المنحى.

وجاء في المقال: في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، قد يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع ولي عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان، المشتبه في أن الصحافي السعودي جمال خاشقجي قُتل بأوامر منه. في وسائل الإعلام التركية، تظهر تفاصيل جديدة عن جريمة القتل.

وفي الصدد، قال رئيس الاتجاه السياسي بمركز دراسة تركيا الحديثة، يوري مافاشيف، لـ "كوميرسانت": "في أن تركيا تقوم تدريجيا بنشر تفاصيل الجريمة من خلال وسائل الإعلام، وتطالب علنا بإجراء تحقيق دولي، ابتزاز لدونالد ترامب والسلطات السعودية".

وأشار مافاشيف إلى أن تركيا تنتهز كل فرصة للحد من نفوذ المملكة العربية السعودية في الشرق الأوسط وتضغط عليها من موقع الحليف الإقليمي الرئيس للولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، أشار إلى التوترات في العلاقات الأمريكية التركية حول مجموعة متنوعة من القضايا: من العقود العسكرية إلى سورية. ولفت الانتباه إلى حقيقة أن أنقرة تجر روسيا إلى لعبتها، مستعرضة أمام واشنطن قربها من موسكو، ومن ذلك افتتاح السيل التركي، وعقد إس 400. وقال مافاشيف: "في الوقت نفسه، تترك أنقرة لواشنطن مساحة للمناورة، ولا تستبعد شراء منظومة باتريوت الأمريكية".

وأضاف ضيف الصحيفة: "قتل خاشقجي، وضع دونالد ترامب في موقف صعب. فنشر تفاصيل الجريمة قد يجبره على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الرياض".

إلا أن الرئيس ترامب أكد أن العلاقات بين واشنطن والرياض، بصرف النظر عن الوضع، يجب أن تبقى بلا تغيير، لأن ذلك في مصلحة أمريكا. كما تخشى واشنطن من أن تقوم المملكة العربية السعودية بإبرام عقود السلاح مع روسيا والصين، وتلعب معهما ضدها في مجال النفط. منذ البداية، موسكو عبّرت بتحفظ عن موقفها من قضية خاشقجي، بانتظار نتائج التحقيق الرسمي. ووفقا لمافاشيف، هذا يمنح روسيا فرصة للتقارب مع المملكة العربية السعودية، رغم أن الرياض قد تستغل، كما تفعل أنقرة، علاقتها بموسكو، لابتزاز واشنطن.(المصدر)