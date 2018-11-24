انطلاق التصويت في الانتخابات المحلية بتايوان

فتحت مراكز الاقتراع في ​تايوان​ أبوابها أمام الناخبين للتصويت في ​الانتخابات​ المحلية. هذا وتخوض حكومة تايوان اختباراً للثقة في الانتخابات المحلية، حيث تواجه الرئيسة تساي إينغ وين ضغوطاً متزايدة من ​الصين​ ونقداً لتباطؤ أجندتها الإصلاحية.

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