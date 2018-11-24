تفقد السيسي لأنفاق قناة السويس والعاصمة الإدارية يتصدر صحف القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح، اليوم السبت، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي للأعمال التنفيذية في مشروع أنفاق قناة السويس شمال الإسماعيلية، وكذلك المراحل الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما فيها مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح، كما أبرزت المؤتمر الشعبي بمناسبة الذكري الأولي للحادث الإرهابي الذي وقع في مسجد الروضة بشمال سيناء قبل عام وراح ضحيته أكثر من 300 مصلٍ .

الأهرام:

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد ضرورة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة فى المواعيد المحددة لها، بما يضمن جذب الاستثمارات المتنوعة، وتوفير المزيد من فرص العمل، فى إطار عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة حاليا.

وأشاد الرئيس، خلال جولته التفقدية للأعمال التنفيذية فى مشروع أنفاق قناة السويس بشمال الإسماعيلية، بحجم الإنجاز، الذى تم بمعدل زمنى قياسى، والمجهود المبذول فى المشروعات الجديدة.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، قوله إن جولة الرئيس شملت كذلك تفقد المراحل الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما فيها مسجد "الفتاح العليم"، وكاتدرائية "ميلاد المسيح".. وإن الرئيس حرص، خلال جولته، على مصافحة المهندسين والعمال بمواقع المشروعات، والتقاط الصور التذكارية معهم، وتجول أيضا داخل الأنفاق.

وفي الشأن الاقتصادي، ذكرت "الأهرام" أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أنه لا مساس نهائيا بدعم الخبز، مهما تكن تكلفته، موضحا أن تكلفة الرغيف حاليا ٦٥ قرشا، يتحمل المواطن منها ٥ قروش فقط وتتحمل الموازنة العامة للدولة ٦٠ قرشا عن كل رغيف.

وقال معيط، فى تصريحات خاصة لـ (الأهرام): إننا نستهلك ١٠٠ مليار رغيف سنويا، المواطن يتحمل ٥ مليارات جنيه، والدولة تتحمل ٦٠ مليار جنيه دعما نقديا لأصحاب المخابز.

وشدد على أن هناك تكليفات رئاسية بمراعاة محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن فاتورة الدعم بالموازنة الحالية تقدر بنحو ٣٣٤ مليار جنيه قابلة للزيادة، لمواجهة أى ارتفاع يطرأ على الأسعار العالمية للسلع الإستراتيجية، مثل البترول والقمح، وغيرهما من السلع التى تدعمها الدولة، للتخفيف عن المواطن.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (الأهرام)، أنه وفي خطوة من شأنها إعادة سباق التسلح النووى بين الجانبين، حذر البرلمان الروسى أمس من أن موسكو قد تنشر صواريخ نووية على أراضى حلفائها إذا ما وضعت الولايات المتحدة مثل تلك الصواريخ فى أوروبا.

وقال كونستانتين كوساشيف رئيس لجنة الشئون الخارجية في الجناح الأعلي من البرلمان الروسى إن نية الولايات المتحدة الخاصة بالانسحاب من اتفاقية عام 1987 للصواريخ النووية متوسطة المدى، يمكن أن تكون إيذانا بنشر صواريخ محظورة فى أوروبا وفقا لهذه الاتفاقية.

أخبار اليوم:

من جانبها ، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سوف يلتقي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال زيارته للقاهرة الأسبوع الحالي في طريقه إلى الأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين.

وقالت الصحيفة إن مصادر سعودية أكدت أن القمة المصرية السعودية ستتناول عددا من القضايا الاقليمية والثنائية إلي جانب التنسيق حول تطورات الأوضاع في اليمن وليبيا وسوريا. وأكد الديوان الملكي السعودي في بيان أن زيارة ولي العهد تأتي في إطار الحرص علي تعزيز العلاقات واستمرار التعاون والتواصل مع الدول الشقيقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي تفقد أمس تطورات الأعمال في مشروع أنفاق قناة السويس شمال الإسماعيلية، وكذلك المراحل الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما فيها مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية قوله إن الرئيس حريص على متابعة وتفقد المشروعات القومية المختلفة بنفسه ويلتقي بالمسئولين والمهندسين والعاملين في مواقع العمل الإنشائية علي مستوي الجمهورية والتي شهدت خلال الأعوام الأخيرة حجم إنشاءات ومعدلات إنجاز غير مسبوقة"‬.

وفي شأن آخر، ذكرت (أخبار اليوم) أن قرية الروضة التابعة لمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء شهدت مؤتمرا شعبيا حاشدا أمس، بمناسبة الذكري الأولي للحادث الإرهابي الذي وقع في مسجد الروضة قبل عام وراح ضحيته أكثر من 300 مصلٍ علي يد جماعة إرهابية.

وأضافت أن المؤتمر حضره عدد من قيادات الدولة منهم: د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ود. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.. وهتفت الجماهير منددة بالإرهاب وأشاروا بعلامات النصر، وسط أجواء تسودها البهجة خاصة بعد عملية إعادة الإعمار التي تم تنفيذها في القرية وإزالة كافة آثار الدمار الذي خلفه الحادث الأليم.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (أخبار اليوم) أن ٥٤ شخصا قتلوا في سلسلة هجمات إرهابية استهدفت كل من باكستان وأفغانستان، حيث لقي 28 شخصا علي الأقل حتفهم في هجومين إرهابيين منفصلين في باكستان أمس، حيث أسفر تفجير انتحاري استهدف مهرجانا وسوقا مزدحمة في شمال غرب باكستان عن مقتل 25 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما أسفرت محاولة مجموعة مسلحة اقتحام القنصلية الصينية في مدينة كراتشي الباكستانية عن مقتل 3 أشخاص.

ونقلت الصحيفة عن مسئول حكومي قوله: إن من بين قتلي التفجير الانتحاري الذي استهدف مهرجانا وسوقا مزدحمة ثلاثة من أقلية السيخ واثنين من مسئولي الأمن وظلت هذه المنطقة على مدي عقود مأوي للمتشددين الذين يقاتلون في أفغانستان ثم ضد الدولة الباكستانية في الآونة الأخيرة.

الجمهورية:

ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي افتتحت أمس ملتقي الأعمال المصري اللبناني بالعاصمة اللبنانية "بيروت" بمشاركة نحو 300 مستثمر ونظمته السفارة المصرية والمكتب التجاري المصري والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال ومجموعة الاقتصاد والاعمال ومجلسا الاعمال في البلدين.

وأضافت أن أصحاب الشركات اللبنانية أشادوا ببرنامج الاصلاح الاقتصادي والاصلاحات التشريعية التي قامت بها مصر وحازت على ثقة المستثمرين، معتبرين أنها خطوة هامة لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال اعتمادا علي فلسفة تيسير الاجراءات والقضاء على البيروقراطية والتيسير على المستثمر. كما أعربوا عن عزمهم ضخ استثمارات جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن نصر: ان مناخ الاستثمار في مصر مناسب لزيادة دعم رجال الاعمال اللبنانيين من خلال ضخ استثمارات جديدة تساهم في زيادة الاستثمارات اللبنانية حيث تحتل لبنان المركز الـ22 ضمن الدول المستثمرة بمصر باستثمارات 670 مليون دولار خلال عام 2018 تعكس نشاط 1645 شركة في قطاعات الخدمات والصناعة والتشييد والبناء والبترول والسياحة والزراعة.

وفي الشأن المحلي ، ذكرت (الجمهورية) أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد واللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء السابق وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية ورجال الأعمال افتتحوا العديد من المشروعات التنموية والخدمية بقرية الروضة التي ارتدت ثوب الإنجازات فأصبحت "جنة سيناء" بعد التطوير.

وأشارت إلى أن المشروعات شملت تطوير مسجد الروضة و767 منزلاً بدويا، شاركت في تطويرها مؤسسات المجتمع المدني.. ورصف الشوارع ومحطة المياه الشرب والصرف الصحي وشبكة كهرباء واستكمال شبكات الغاز والتليفونات.. وقررت المحافظة تعيين أبناء الشهداء بهيئة الثروة السمكية.

وفي شأن آخر، ذكرت (الجمهورية) أن الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي بحث مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ووفد شركة الصين الوطنية للإطارات والمطاط CNRC امكانية التعاون لإنشاء مصنع جديد للاطارات.

وأضافت أن توفيق أكد أن الوزارة تسعي للتعاون مع احدى الشركات العالمية للتوسع في تصنيع اطارات الجرارات الزراعية بمقاسات متعددة من خلال شركة النقل والهندسة التابعة لها بما يخدم احتياجات السوق المحلي والتصدير.