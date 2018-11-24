قضية "المليار دولار".. كيف استولى 3 متهمين على أموال شركة بترول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة أنور جامع، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد المليار دولار" (حوالي 18 دولار جنيه)، الخاصة بالاستيلاء على أموال شركة "تراي أوشن" للبترول.

خلال التقرير التالي، يستعرض "مصراوي" أبرز ما جاء في القضية خلال التحقيقات.

المتهمين

حققت نيابة الأموال العامة مع كلًا من "محمد .م" (المتهم الأول) رئيس مجلس إدارة شركة الكرم للطاقة الشمسية، و" محمد .ف" مدير شركة "mh" للتوريدات المحدودة (المتهم الثاني)، و" عبد الحميد . خ" رئيس مجلس إدارة شركة آير جو ايجبت (المتهم الثالث)، فى القضية رقم 16410 لسنة 2018 جنايات المعادى، والمقيدة برقم 2427 لسنة 2018 كلى جنوب القاهرة، ومقيدة برقم 433 لسنة 2016 حصرأموال عامة عليا، وذلك بعد تقديم المستشار طاهر الخولي المستشار القانوني لشركة "تراي أوشن" ببلاغ رسمي للنائب العام يتهم فيه السالف ذكرهم باختلاس حوالي مليار دولار من أموال الشركة، وتحويلها خارج البلاد.

الاتهامات

ثبت لنيابة الأموال العامة قيام المتهم الأول بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة "ocs" ببنكي عودة بسويسرا وقطر الوطني بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار، واستولى عليها لنفسه، كما حول المتهم الثاني عدة مبالغ لحساب شركة "mh" للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك "قطر الوطني بالقاهرة، والدوحة، وبنك عودة بالقاهرة، وبالدوحة" التي أسسها خصيصا ليتخذها ستارًا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها، بإجمالي مبلغ 4.272.500 مليون دولار فضلا عن تحويله عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار، واستولى على تلك المبالغ لنفسه، وأسفرت التحريات عن قيام المعروض ضدهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي .

تفاصيل الاختلاس

وقال تامر مصطفى راغب نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تراي أوشن" للطاقة للشئون المالية والإدارية - شاهد بالقضية، والوقائع التى استخلصت من الأوراق أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها، وشهد في التحقيقات أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من 9/2012 حتى 2/2012، قام كل من "محمد. م . ا" نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب السابق و"م. ف. ح" المدير المالي للشركة السابق بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطني - فرع الدوحة، وبنك المشرق فرع دبي، والبنك العربي الإفريقي فرع دبي، وبنك مصر فرع دبي إلى ثلاث جهات دون وجه حق، ودون وجود أي تعاملات فيما بينهم.

وفند الشاهد التحويلات على النحو التالي، أولا: تحويل مبلغ 9.500.000 مليون دولار من حسابات شركة "Osc" المملوكة لشركة "تراي أوشن" للحسابات الشخصية للمدعو "محمد. م . ا"، وثانيًا: تحويل مبلغ 4.553.443 مليون دولار إلى الحسابات الشخصية للمدعو "محمد. ف. ح" لبيب المدير المالي لشركة "تراي أوشن" للشئون المالية ومدير عام شركة "ocs"، وثالثا: تحويل مبلغ 4.532.500 مليون دولار إلى حسابات شركة "mn" للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة "محمد. ف".

تلاعب الحسابات

من جانبه تقدم محمد حلمي مدير إدارة القضايا بالبنك التجاري الدولي، بمستندات تؤكد أن البنك مساهم بنسبة 15% من مال شركة "تراي أوشن" للطاقة وبرجوع البنك للمكتب الاستشاري المراجع لحسابات الشركة تبين قيام المشكو في حقهما بالاستيلاء على أموال تلك الشركة بحوالي مبلغ 950 مليون دولار، وذلك خلال الفترة من 25/5/2011 حتى 29/10/2015.

وتبين من المستندات التي تقدم بها "حلمي"، أن هناك تلاعب في حسابات الشركة، من خلال حذف إيداعات بنكية تخص الشركة من حسابات البنوك، وتحويلها للحسابات البنكية الخاصة بالمتهمين لبنوك قطرية قدرت بمبلغ 962.240.861 مليون دولار، وحذف رصيدها ببنك قطر الوطني المقدر بمبلغ 1.148.176 مليون يورو، وحذف مقدار استثمارات الشركة في شركة "أوبل كونسنتج سرفيس"، وحذف كافة المعاملات المالية التي تخص الشركة، وتقديم تقرير خبير استشاري متضمنًا جميع كشوف الحسابات الثابت بها قيام المتهمين بتحويل المبالغ المشار إليها من حسابات شركة "تراي أوشن"، دون أن يكون لتلك التحويلات أي صدى بميزانيات الشركة.

الإحالة للمحاكمة

في ختام التحقيقات أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، المتهمين للمحاكمة الجنائية، ومن ثم حدد محكمة استئناف القاهرة جلسة اليوم للبدأ في محاكمة المتهمين.