أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت الموافق 24 نوفمبر 2018م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة التيار * (التيار) تنفرد بنشر تفاصيل إنهاء أزمة اللاجئين الإثيبوبين * أزهري عبدالقادر: مليون برميل من خام النفط جاهز للتصدير * خروج محطات تحويلية يؤدي لإطفاء واسع بالخرطوم * قرار بإلغاء حظر استيراد (19) سلعة من الخارج صحيفة الجريدة * وزير الكهرباء: معظم بوابات ري المشروعات القومية اختفت من المنظومة * القوى المناهضة لقانون الانتخابات تطلب لقاء البشير وتلوح بخيارات * سودانيون يطالبون باستعادة “الأميرة أماني” من الفاتيكان صحيفة الإنتباهة * بصورة مفاجئة.. فتح صادر الذهب لأربع شركات * (هاشتاغ) لإرجاع مومياء أميرة سودانية من الفاتيكان * السماح بدخول طيور الزينة والحيوانات الحية والفواكه واللعب والشعيرية صحيفة اليوم التالي * وزير النفط: مليون برميل من النفط الجنوب معدة للصادر ببورتسودان * الاتحادي الأصل: المشاركة في انتخابات 2020 أمر سابق لأوانه * الكهرباء أوقفت تمويل إنشاء السدود بالبلاد صحيفة الصيحة * عبدالحي يوسف: السياسات الاقتصادية وشح النقود وراء تفشي “الربا” أمام البنوك * “التجارة” تلغي “القائمة السلبية” وتسمح باستيراد “19” سلعة محظورة * السودان يشارك بأكبر عدد من الجنود في قوات الحماية الإقليمية بدولة الجنوب * خلال الـ25 عاماً الماضية: مصرع أكثر من “30” ألف لاجئ بينهم سودانيون في طريقهم الى أوروبا صحيفة آخر لحظة * فك حظر استيراد (19) سلعة من الخارج * قوش في جوبا بشأن ضخ النفط * المركزي يتراجع ويسمح لشركات بتصدير الذهب * ضبط مصنع زيوت غير صالحة للاستخدام الآدمي صحيفة السوداني * وزير النفط: مليون برميل من خام جنوب السودان جاهزة للتصدير * التفاصيل الكاملة لعملية اختطاف 7 سودانيين من مسلحين بليبيا * سرقة مليون جنيه من سيارة رجل أعمال أثناء صلاة الجمعة بالخرطوم صحيفة الوفاق * ناقلات جازولين وغاز تبدأ تفريغ حمولتها بميناء الخير * قرار بإلغاء حظر استيراد “19” سلعة من الخارج * قوش يؤكد استتباب الأمن في مناطق إنتاج النفط بجنوب السودان صحيفة الأخبار * (الأخبار) تكشف التفاصيل الكاملة لاختطاف “7” سودانيين بليبيا * (جبريل ومناوي) يوافقان على مقترحات إفريقية لاستئناف المفاوضات الأسبوع المقبل * الهلال يتوج بممتاز (2018) وينتصر على مريخ السلاطين في موسم (2019) صحيفة المجهر * اعتقال إعلامي سوداني بمطار “الملك خالد” بالرياض * السودان يطلب من ألمانيا إعادة العلاقات المصرفية والتحويلات البنكية صحيفة الدار * اكتمال التحقيقات في مجزرة المسلمية الشهيرة وتحويل المتهم للمحكمة * المحكمة العليا تبرئ عشرة متهمين بقتل شاب على زعم أنه لص * خروج محطات الازيرقاب وكوكو والتحويلية تسبب في إنقطاع التيار * القبض على المتهم بحرق أسرة كالملة بعطبرة ووفاة طفلتين * معتمد أم درمان يشيد بالدار ويصفها بالمهنية * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان التربية التقنية للأساس واللغة العربية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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