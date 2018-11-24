حالة الطقس: استمرار انخفاض درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تبقى درجات الحرارة، اليوم السبت، دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، وباردًا نسبيًا نهارًا، وباردًا ليلًا، وتبقى الفرصة مهيأة لتشكل سحب رعدية تؤدي لتساقط أمطار محلية فوق أجزاء مُختلفة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في حين يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، غدًا، الأحد، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، وباردًا نسبيًا نهارًا، وباردًا ليلًا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

كما يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، بعد غدٍ، الإثنين، مع بقائها أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، ومائلًا للبرودة نهارًا، وباردًا نسبيًا ليلًا، ويحتمل تساقط أمطار خفيفة على السواحل، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.