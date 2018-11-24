ترامب يطلب من المحكمة العليا حظر متحولين جنسيا من الخدمة العسكرية

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا إعادة النظر في قرار المحاكم الأدنى فيما يتعلق بحق بعض الأشخاص المتحولين جنسيا في الخدمة في الجيش، وفقا لوكالة "رويترز".
ووفقا للوكالة، فإن المحاكم الأدنى السابقة، رفضت الالتماس بهذا الشأن.
من جانبها، قالت وكالة أسوشيتد برس، إن إدارة ترامب طلبت من المحكمة العليا النظر في ثلاث حالات على الأقل حول هذه القضية.
وقد أصبح ممكنا إضفاء الصفة القانونية على الأشخاص المتحولين جنسيا (الذين يعتبرون أنفسهم من جنس مختلف عن جنسهم الأصلي) ممكنا في الجيش الأمريكي بفضل قرارات المحاكم الفيدرالية في بالتيمور وواشنطن وسياتل وريفراد.
وأعاقت هذه المحاكم الفيدرالية بإعاقة مرسوم رئاسي لترامب، يحظر خدمة المتحولين جنسيا في القوات المسلحة الأمريكية.
وبدأ قبول خدمة المتحولين جنسيا في وزارة الدفاع الأمريكية في 1 كانون الثاني 2018. وفي شهر اذار الماضي، أكد ترامب تأييده اقتراحا قدمه وزير دفاعه جيمس ماتيس، للحد من تجنيد المتحولين جنسيا الذين يعانون من اضطراب جنسي يتمثل في عدم قبول الإنسان بشكل كامل وضعه الجنسي الأصلي ذكرا كان أو أنثى.
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