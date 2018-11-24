انت الان تتابع قاضية ترفض طلب ترامب بوقف دعوى قضائية ضد منظمته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٤١ ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

رفضت قاضية بولاية نيويورك الأمريكية، الجمعة، طلب الرئيس دونالد ترامب، وقف دعوى قضائية يتهم فيها الادعاء الرئيس بإساءة استخدام منظمته الخيرية الخاصة لصالح حملته الرئاسية في عام 2016، وأيضا لصالح مشروعاته الاستثمارية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت القاضية سالين سكاربولا، بالمحكمة العليا في مانهاتن، إن المدعية العامة لنيويورك، باربرا أندروود، تستطيع مواصلة دعواها التي تزعم فيها تورط مؤسسة دونالد ترامب الخيرية في انتهاك للقواعد الائتمانية، وتعاملات شخصية غير سليمة وإساءة استغلال للأصول.

وتتضمن الدعوى، التي بدأت في 14 يونيو، اتهامات أيضا لأبناء ترامب وهم دونالد الابن، وإريك، وإيفانكا، التى تعمل مستشارة كبيرة لوالدها.ولم يتسن الحصول على تعليق من البيت الأبيض.وقبل أيام، قال رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ترامب قدم إجابات مكتوبة على أسئلة مقدمة من المحقق الخاص روبرت