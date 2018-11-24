شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق الإنسان البرلمان": الوطنية والخبرة أهم معاييرنا فى تشكيل المجلس القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة تأخرت فى اختيار أسماء المرشحين للمجلس القومى لحقوق الإنسان، لأنها كانت تختار أفضل الشخصيات، وتلقت ترشيحات عديدة من جامعات ومؤسسات حقوقية خلال الفترة الماضية.

وأوضح الورادانى ، فى تصريحات صحفية ، إن اللجنة وضعت من ضمن المعايير لاختيار المرشح " الوطنية وتاريخ المرشح وإيمانه بحقوق الإنسان " مؤكدا أن اللجنة ترسل ترشيحات فقط ولكنها لا تختار مرشحين بعينهم، ويتم إرسال تلك الترشيحات إلى الدكتورعلى عبد العال رئيس البرلمان.