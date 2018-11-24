مصادر الجمهورية: رايبرن حذّر الحريري وسلامة من إعطاء حزب الله مكاسب سياسية إضافية

أكّدت مصادر رفيعة المستوى، في تصريح لصحيفة "الجمهورية" أنّ "أبرز مهمّات المبعوث الأميركي نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون بلاد الشام جويل رايبرن، الّذي زار لبنان 19 ساعة، كانت إيصال رسالة مباشرة مفادها ممنوع التنازل سياسيًّا لـ"حزب الله"، وأنّ أيّ تنازل سيؤدّي إلى تنازل من قبلنا عن المساعدات والهبات المقدَّمة في "مؤتمر سيدر" بما فيها تنازل أيضًا عن الهبات المقدّمة إلى الجيش اللبناني".
وكشفت أنّ "المبعوث حذّر رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري وحاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة من إعطاء "حزب الله" أية مكاسب سياسية إضافية، ملمِّحًا إلى أنّ "تأثيرَنا كبير على مقرّرات مؤتمر "سيدر"".
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