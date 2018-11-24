مصادر الجمهورية: رايبرن حذّر الحريري وسلامة من إعطاء حزب الله مكاسب سياسية إضافية

أكّدت مصادر رفيعة المستوى، في تصريح لصحيفة "الجمهورية" أنّ "أبرز مهمّات المبعوث الأميركي نائب مساعد وزير ​الخارجية الأميركية​ لشؤون بلاد ​الشام​ جويل رايبرن، الّذي زار ​لبنان​ 19 ساعة، كانت إيصال رسالة مباشرة مفادها ممنوع التنازل سياسيًّا لـ"​حزب الله​"، وأنّ أيّ تنازل سيؤدّي إلى تنازل من قبلنا عن المساعدات والهبات المقدَّمة في "​مؤتمر سيدر​" بما فيها تنازل أيضًا عن الهبات المقدّمة إلى ​الجيش اللبناني​".

وكشفت أنّ "المبعوث حذّر رئيس الوزراء المكلف ​تشكيل الحكومة​ ​سعد الحريري​ وحاكم "مصرف لبنان" ​رياض سلامة​ من إعطاء "حزب الله" أية مكاسب سياسية إضافية، ملمِّحًا إلى أنّ "تأثيرَنا كبير على مقرّرات مؤتمر "سيدر"".