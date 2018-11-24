مصادر "القوات" للجمهورية: فرنجية القناة الوحيدة التي ستقرب القوات من حزب الله

نوّهت مصادر "حزب القوات ال​لبنان​ية" لصحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ ""​حزب الله​" اعتمد منذ فترة "حملة" تبريد سياسي إعلامي مع مختلف الجهات السياسية ومن بينها "القوات اللبنانية""، مؤكّدةً أنّ "رئيس "​تيار المردة​" ​سليمان فرنجية​ يبقى اليوم القناة الوحيدة الّتي ستقرّب "القوات" من "حزب الله"، رغم تصاريح الفريقين العلنية أثناء المصالحة والقائلة إنّ أحدًا لن يأخذ الفريق الآخر إلى محوره".

وأوضحت أنّ "حدود التلاقي مع "الحزب" ستبقى تحت سقف ​الدستور​، وهي اتّخذت قرارًا إيجابيًّا بضرورة التكيّف مع مبدأ المساكنة معه تحت سقف المؤسسات وليس أبعد من ذلك. أمّا كلمة رئيس "القوات" ​سمير جعجع​ في قداس ​معراب​، فكانت تطالب "الحزب" بالعودة الى لبنان، ولم تذهب "القوات" أبعد من ذلك".