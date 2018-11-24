مرجع سياسي للجمهورية: الصورة التشاؤمية تدفع للإفتراض أن الحكومة رُحّلت إلى الربيع

رأى مرجع سياسي، في حديث إلى صحيفة "الجمهورية" أنّ "الحكومة كانت في اليد، فصارت على الشجرة، والآن دخلنا في شهر الأعياد، وهو كما هو معلوم شهر ميّت سياسيًّا، فدعونا ننتظر الى آخر السنة. وبعد آخر السنة "منحكي وعليكم خير"".
وأوضح أنّ "هذا الصراع المُحتدم على حقيبة وزارية وكأنّها كنز ثمين، ليتبوّأها "وزير خارق"، أطفأ باعتراف أطرافه، الأمل في بناء الهيكل الحكومي المطلوب، وأسّس إلى ترحيل الحكومة مسافات إلى الأمام، أقلّه إلى آخر السنة، حتى لا أقول بأنّ الصورة التشاؤميّة القائمة حاليًّا تدفع إلى الإفتراض أنّ الحكومة رُحِّلت أشهرًا وإلى ما بعد آخر السنة، وصولًا حتّى الربيع المقبل إن لم يكن أبعد من ذلك".
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