المهاجرون يفترشون مراكز للإيواء على الحدود المكسيكية الأميركية

وصل مئات ​المهاجرين​ إلى مدينة تيخوانا ​المكسيك​ية قرب المعبر الحدودي مع ​الولايات المتحدة​، للمطالبة بالوصول إلى الأراضي الأميركية، في الوقت الذي كانت فيه القوات المسلحة الأميركية تقوم بتدريبات عسكرية استعدادا لاحتمال محاولتهم الدخول عنوة.

وأظهرت صور بثتها وكالة "رويترز" آلاف المهاجرين وغالبيتهم من الرجال وبينهم أيضا نساء برفقة أطفال، داخل مركز الإيواء الذي وفرته لهم السلطات المحلية، للتوجه إلى جسر "إل شابارال" الواقع قرب نقطة الدخول إلى ​كاليفورنيا​.

وقد أغلق المعبر بين البلدين نحو 15 دقيقة في وقت كان ​الجيش الأميركي​ ينفذ "تدريبا واسع النطاق على السرعة العملانية" يشمل مروحيات ومئات الجنود ورجال الشرطة، بحسب الوكالة الأمريكية للجمارك وحماية الحدود.