السلطات الأميركية تعلن احتواء حرائق كاليفورنيا بشكل شبه تام

أعلنت السلطات الأميركية، أن الحريق الذي اجتاح شمال ولاية كاليفورنيا تم احتواؤه بشكل شبه تام.
وذكرت دائرة الغابات والحماية من الحرائق في الولاية أن حريق "كامب فاير" تم احتواؤه بنسبة 95 بالمئة، مشيرة إلى أن كاليفورنيا شهدت أول تساقط غزير للأمطار منذ عدة أشهر، مما ساهم في إخماد حرائق كانت لا تزال مشتعلة.
يشار إلى أن حصيلة ضحايا الحريق ارتفع إلى 84 قتيلا، كما بلغت حصيلة المفقودين 563 شخصا
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