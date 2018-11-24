مجلس الأمن يستثني بعض العقوبات المفروضة ضد كوريا الشمالية

نقلت وكالة "رينهاب" الكورية الجنوبية عن مصدر دبلوماسي قوله أن "​مجلس الأمن الدولي​، منح سيئول استثناء لبعض العقوبات المفروضة ضد ​كوريا الشمالية​، في إطار مشروع ربط السكك الحديدية بين الكوريتين".

ولفت إلى ان "​كوريا الجنوبية​ طلبت إمكانية توصيل الوقود والمواد الأخرى إلى البلاد، والتي ستكون مطلوبة لتقييم حالة السكك الحديدية الكورية في مكان اتصالها".

وفي وقت سابق، اتفقت كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية على البدء في ربط الطرق وخطوط السكك الحديدية في خطوة أخرى تشير إلى تحسن العلاقات مما أثار مخاوف ​الولايات المتحدة​ من احتمال تقويض مسعاها للضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن برنامجها النووي.