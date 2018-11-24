ذروة الأمطار الرعدية.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مصراوي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر اليوم السبت، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وسيناء، تكون غزيرة ورعدية أحيانا ومتوسطة الشدة على مناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين.

وتابعت الهيئة، في بيان لها، أن موجة الأمطار يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة تشمل جميع الأنحاء؛ ليسود طقس لطيف على جميع الأنحاء نهارا بارد ليلا.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية،

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تستمر خلال الساعات القادمة من اليوم السبت، باعتبارها ذروة الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد.

وشهدت بعض المحافظات خاصة القاهرة الكبرى في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، سقوط أمطار غزيرة.

وأهابت الهيئة بكل السادة المسؤولين باتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لمثل هذه الحالات، كما يمكن الاتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ24 ساعة على التليفون الأتي (24646721)، متمنية لكل المصريين بالسلامة والأمان.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم السبت، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 22

شبين الكوم 14 21

طنطا 14 21

دمنهور 14 21

الإسكندرية 15 21

بلطيم 15 20

مطروح 14 21

السلوم 13 21

سيوة 13 22

بورسعيد 16 22

دمياط 16 21

الزقازيق 15 22

الإسماعيلية 13 23

السويس 14 22

العريش 12 23

رفح 11 22

رأس سدر 16 22

نخل 08 21

نويبع 18 21

طابا 14 20

كاترين 09 13

الطور 14 22

شرم الشيخ 19 24

الغردقة 17 25

مرسى علم 18 24

الفيوم 13 23

بني سويف 13 23

المنيا 13 23

أسيوط 12 23

سوهاج 13 24

قنا 14 24

الأقصر 15 25

أسوان 17 25

أبوسمبل 16 24

الوادي الجديد 12 23

شلاتين 19 26

أبورماد 18 25

رأس حدربة 16 24

حلايب 17 24

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