تحذير للمواطنين وفرق طوارئ.. "الكهرباء" تعلن استعداداتها للأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين من الاقتراب من مهمات الكهرباء أو الأسلاك العارية الموجودة ببعض المناطق، لاسيما أوقات سقوط الأمطار، مؤكدة أنه عند وجود أي كابل أو سلك عار على المواطنين الإبلاغ عنه من خلال خدمة العملاء 121 التي خصصتها الوزارة لاستقبال الشكاوي.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إنه جرى اتخاذ التدابير اللازمة بالمحافظات التي شهدت سقوط أمطار.

وأكد حمزة في تصريحات لمصراوي، أن وزارة الكهرباء ممثلة في شركات التوزيع والنقل والإنتاج مازلت تكثف من عمليات الصيانة، والاستعداد الجيد لاستقبال الشتاء، ومواجهة الأمطار والسيول التي تجتاح بعض المناطق، مشيرا إلى أن الوزارة هدفها تأمين الشبكة ومواجهة أي انقطاعات طارئة قد تحدث.

وأضاف أنه حتى الآن لا توجد أي خسائر مادية أو فى الأرواح جراء تساقط الأمطار، وأنه تم تشكيل فرق صيانة للمرور على مكونات الشبكة بجميع شركات التوزيع المختلفة على مستوى الجمهورية، وتتفقد حاليًا جميع المهمات الموجودة بالمحطات والمحولات وشبكات التوزيع، بالإضافة لتأمين وصول التيار لأعمدة الإنارة، مؤكدا أنه تم توفير مولدات كهربائية إحتياطية بديلة للمنشآت الحيوية حال انقطاع الكهرباء عنها لأي سبب، لعدم تكرار ما حدث في الشتاء الماضي، لعدم تكرار مشكلة السيول التي تعرضت لها بعض المحافظات العام الماضي.

وأوضح أنه في إطار خطة الطوارئ للتصدى لموجات الطقس السيئ، وحرصًا على سلامة المواطنين يتم أحيانًا فصل بعض مهمات الكهرباء أثناء سوء الأحوال الجوية، مطمئنا المواطنين بأن جميع قنوات التواصل مفتوحة باستمرار مع الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها لتلقي أي شكاوى.