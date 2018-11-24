"تكويد وشهادة".. "الزراعة" تكشف إجراءات مواجهة حظر المحاصيل في الخليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد :

شهدت الفترة الماضية توترات ملحوظة، بسبب اتجاه بعض الدول العربية لحظر دخول الصادرات الزراعية المصرية، لتأتي على الفور توصيات المجلس التصديري لحاصلات الزراعية، والحجر الزراعي المصري بسرعة إنهاء عمليات التكويد الخاصة بالمزارع لتفادي مثل هذه الإجراءات.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة ، إن مصر تصدر ما يقرب من 300 ألف طن من المحاصيل الزراعية في الموسم الواحد، لافتا إلى أن الخليج هو المنفذ الأول للصادرات المصرية.

وأضاف العطار، لمصراوي، أن الجانب السعودي طالب بإصدار شهادة بنتائج الكميات التي يتم تصدرها، لتفادي عمليات رفض الشحنات، او تعطيلها.

وأوضخ أنه جرى الاتفاق على سرعة تكويد المزارع، بحيث تكون القطاعات التي لا تستخدم المبيدات هي من ستصدر منتجاتها فقط.

وتابع أنه حتى الآن لم يتلقَ الحجر طلبًا بحظر أي محاصيل.