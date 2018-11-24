شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخولى: بريطانيا تسعى للتواجد السياسى بالمنطقة وترى مصر بوابة الدخول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب طارق الخولى ، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية ، إن الوفد البرلمانى عاد من زيارة بريطانيا بعدد من الرسائل الضمنية التى لمسناها من الجانب البريطانى ، ومنها بشكل واضح بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى ، أنها تسعى بشكل كبير للتواجد السياسى فى المنطقة وترى أن مصر هى البوابة التى تمكنها من الدخول للمنطقة .

وأكد الخولى فى تصريح لـ" الخليج 365 " أن الجانب البريطانى ، لم يركز فى الزيارة الأخيرة على الحديث فى ملف الإخوان لأن الاستخدام السياسى للإخوان من قبل البريطانيين فى الوقت الحالى ، ليس بنفس المستوى القديم ، وإنما هو أمرأصبح فى ذيل قائمة السياسة البريطانية .