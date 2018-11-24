شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخولى: بريطانيا تسعى للتواجد السياسى بالمنطقة وترى مصر بوابة الدخول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب طارق الخولى ، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية ، إن الوفد البرلمانى عاد من زيارة بريطانيا بعدد من الرسائل الضمنية التى لمسناها من الجانب البريطانى ، ومنها بشكل واضح بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى ، أنها تسعى بشكل كبير للتواجد السياسى فى المنطقة وترى أن مصر هى البوابة التى تمكنها من الدخول للمنطقة .
وأكد الخولى فى تصريح لـ" الخليج 365 " أن الجانب البريطانى ، لم يركز فى الزيارة الأخيرة على الحديث فى ملف الإخوان لأن الاستخدام السياسى للإخوان من قبل البريطانيين فى الوقت الحالى ، ليس بنفس المستوى القديم ، وإنما هو أمرأصبح فى ذيل قائمة السياسة البريطانية .
شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخولى: بريطانيا تسعى للتواجد السياسى بالمنطقة وترى مصر بوابة الدخول على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .