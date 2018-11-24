الجيش الفرنسي يعلن القضاء على نحو 30 مسلحاً في مالي

أعلنت قيادة أركان ​الجيش الفرنسي​، في بيان، أن "الجيش الفرنسي شن ليلة الخميس الجمعة عملية عسكرية في وسط مالي أتاحت القضاء على نحو 30 إرهابيا".

ولفتت قيادة الأركان إلى أن "العملية العسكرية جرت في منطقة موبتي وتم خلالها استخدام وسائل جوية عدة ضمت طائرات من نوع ميراج 2000 ومروحيات من نوع تيغر وغازيل، مدعومة بطائرات من دون طيار من نوع ريبر"، مشيرة إلى أنه "كان للضربات الجوية تأثير الصدمة".

فيما أشادت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي بـ "العمل المعقد والشجاع الذي أتاح القضاء على مجموعة إرهابية كبيرة، كان في عدادها على الأرجح حمدون كوفا، أحد ابرز معاوني اياد أغ غالي زعيم كتيبة ماسينا".

من جهته شدد رئيس اركان القوات المسلحة الفرنسية الجنرال فرنسوا لا كوانتر على "الاعداد الدقيق لمجمل القوى الفرنسية المنتشرة في منطقة الساحل ما أتاح نجاح هذه العملية التي تعتبر خطوة إضافية في إطار قتال القوات المسلحة الفرنسية الى جانب القوات المسلحة المالية، وقوة مجموعة الخمس لدول الساحل، وقوة ​الامم المتحدة​ لضمان الامن في مالي والساحل".