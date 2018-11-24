الأسمر: نطالب بتطبيق السلسلة لتأمين حقوق موظفي المستشفيات الحكومية

أكد رئيس ​الإتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​، خلال حديث تلفزيوني، أننا "نطالب بتطبيق سلسلة الرتب والرواتب حتى يتمكن موظفو المستشفيات الحكومية من تأمين مستحقاتهم"، مشيراً إلى أننا "نتمنى من كل الجهات التعاون لتطبيق القانون ومنح موظفي المستشفيات الحكومية حقوقهم".

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