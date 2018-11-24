إصابة شخص بحادث صدم في منطقة صور

صدمت قبل قليل ​سيارة​ شخصا من التابعية السودانية في منطقة صور وفرت الى جهة مجهولة، ما ادى الى اصابته بجروح خطيرة نقل على اثرها الى "​مستشفى​ جبل عامل" وحالته حرجة، فيما حضرت ​القوى الامنية​ وفتحت تحقيقا بالحادث.

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